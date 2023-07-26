Как стало известно 26 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил своего заместителя Максима Кудрявцева куратором цифровой трансформации региона. Ранее ответственным за это направление был первый замгубернатора региона Юрий Петухов. Информация об этом опубликована пресс-службой регионального правительства.

В обязанности Максима Кудрявцева, согласно сообщению, войдет координация работы заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной власти, которые отвечают за цифровизацию. Основное направление деятельности в этом направлении — перевод в электронный формат социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Информация о перераспределении обязанностей между заместителями Андрея Травникова появилась в начале июля. Причиной изменений, как говорится в сообщении, стало обеспечение удобства в работе с федеральными ведомствами и соответствия актуальным задачам. Ранее должность ответственного за цифровую трансформацию в Новосибирской области занимал первый замгубернатора Юрий Петухов.

Напомним, что вице-спикер новосибирского Заксобрания Анатолий Кубанов предложил изъять у россиян компьютеры и запретить свободный доступ в интернет.