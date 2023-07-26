Власти региона обозначили готовность финансовой поддержки дорожного ремонта в Новосибирске, но работы должны проводиться комплексно — такую позицию сформулировал губернатор Андрей Травников на выездном совещании. Информацией об этом поделилась пресс-служба областного правительства.

Совещание на ул. Богдана Хмельницкого прошло в ходе рабочей поездки губернатора в Калининский район. Проводя его, Травников акцентировал внимание на том, что ремонтные работы не должны ограничиваться только заменой дорожного полотна.

«Планируйте работы комплексно. Понятно, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» мы можем деньги потратить на проезжую часть. Тогда давайте добавлять свои и сразу одновременно менять бордюры, приводить в порядок газоны. Заходим в ремонт какой-то улицы, сразу нужно подумать, какие элементы реконструкции добавить. Где-то карманы для парковки, где-то разгонные полосы, где-то одновременно светофорный объект запланировать под реконструкцию. Вопрос финансирования я готов поддержать, в сумме удорожание будет небольшое, а эффект будет», – приводит пресс-служба слова главы области.

Губернатор напомнил о советском лозунге «Ни одного ремонта без реконструкции» и сказал что считает такой подход правильным, хоть он пока и не применяется широко. В ходе совещания Травникову представили проект завершения реконструкции газонов по ул. Б. Хмельницкого общей площадью 19 тыс. кв. м. Также отмечается, что с 2018 по 2020 год по этой улице реконструировали 3400 кв. м. газонов — заменили грунт, плитку, уложили рулонный газон и установили новые бордюры.

Ранее на встрече депутатов Заксобрания с новосибирским губернатором был назван срок подготовки проекта реконструкции проспекта Дзержинского.