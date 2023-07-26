Одна из политических партий не смогла зарегистрировать свой список кандидатов на выборы в Верховный совет республики Хакасия из-за выявленных нарушений. Информация об этом появилась на сайте хакасского избиркома.

Как сказано в сообщении, избирательная комиссия республики Хакасия приняла решение об отказе в регистрации списка кандидатов, выдвинутых региональным отделением партии «Партия за справедливость!» на выборах депутатов Верховного Совета Хакасии по республиканскому избирательному округу.

Причиной такого решения стало то, что часть подписей в поддержку выдвижения партийного списка была признана недействительной. Таким образом, представители партии не смогли предоставить доказательства поддержки необходимого количества жителей региона и им было отказано в участии в выборах. По информации «Ъ-Сибирь», ПАРЗАС — единственная партия в Хакасии, которой пришлось собирать подписи в поддержку своих кандидатов. Всего представителям политического объединения было необходимо предоставить в избирком 1978 подписей.

Тем временем, свои списки кандидатов на места в парламенте Хакасии уже зарегистрировали КПРФ, СРЗП, ЕР, ЛДПР, «Новые люди» и Партия пенсионеров.

Ранее стали известны имена кандидатов на место в Совете Федерации, выдвинутых губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.