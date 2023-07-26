УФССП по Томской области за минувшие полгода приняло более двух сотен жалоб о неправомерных действиях коллекторов и финансовых организаций от жителей региона. В результате, нарушителям было выписано свыше двух десятков штрафов на сумму порядка полутора миллионов рублей. Информацией об этом поделилась пресс-служба УФССП по Томской области.

Томские судебные приставы с января по май этого года приняли и рассмотрели 217 обращений о действиях коллекторских агентств, микрофинансовых и микрокредитных организаций, и банков. Как сообщается, более половины пришлось как раз на долю МФО и МКО. Более 30% обращений поступили от граждан, которые по факту не являются должниками и не имеют просроченных обязательств, тем не менее с них требовали оплату долга, часто мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников.

Результатами рассмотрения дел о неправомерных действиях коллекторов и МФО стали 24 штрафа для юридических лиц, их общая сумма составила 1,5 миллиона рублей. Как отмечается, наиболее частым основанием для привлечения к административной ответственности стали нарушения временных и количественных требований к осуществлению телефонных переговоров и направлению сообщений.

Ранее мы сообщали, что красноярские сотрудники ФССП за полгода взыскали почти миллиард рублей алиментов.