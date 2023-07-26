26 июля стало известно, что мэрия Новосибирска после представления прокурора об устранении нарушений восстановила работу освещения на нескольких улицах города. Информация появилась в канале прокуратуры Новосибирской области.

Как сообщается, мэрия рассмотрела представление прокурора Новосибирска об устранении нарушений федерального законодательства в части ненадлежащего содержания сетей уличного освещения.

По результатам рассмотрения подведомственный мэрии «Городской центр организации дорожного движения» (ЦОДД) провел работы по восстановлению линий наружного освещения. Уличное освещение было восстановлено на улицах М. Горького, Свердлова, Комсомольский проспект, Ленина, Владимировской, Фабричной, а также на перекрестке Ленина и Урицкого.

Как сообщает надзорное ведомство, работа по понуждению органа городской власти к надлежащему решению вопросов местного значения продолжается.

Ранее мы сообщали, что мэр Новосибирска получил представление прокурора за состояние городских дорог и ливневок.