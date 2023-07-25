Международный гостиничный оператор из Таиланда будет управлять отелями в «Новом Шерегеше»

Специальная проектная компания ООО «Долина Азаса» подписала соглашение о намерениях с международным гостиничным оператором из Таиланда, компанией Dusit, на управление возводимыми отелями первой очереди туристического центра «Новый Шерегеш», проектируемого в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

Мастер-план территории первой очереди строительства включает в себя новые трех- и четырехзвездные отели на 454 номера, а также горнолыжный кластер, состоящий из трех подъемников и 12 км новых горнолыжных трасс.

ООО «Долина Азаса» создано АО «Корпорацией Туризм.РФ» и ООО «Русбилд» с целью развития туристической инфраструктуры в новом секторе «Д» Шерегеша. Строительство обеспечивающей инженерно-транспортной инфраструктуры осуществляется Минстроем России и правительством Кузбасса в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В рамках усиления сервисной составляющей проекта был привлечен ведущий отельный оператор из Таиланда, компания Dusit. С их помощью в Шерегеше будет развиваться отельный сервис мирового уровня, что привлечет туристов не только со всей России, но и из-за рубежа. Для наибольшей доступности курорта в Шерегеше предусматривается строительство нового аэропорта, открытие которого запланировано в 2026 году

«Мы управляем тремя сотнями отелей и курортов под шестью брендами по всему миру. Всех их отличает наш сервис. Мы будем искренне рады поделиться теплом таиландского сервиса с туристами курортного кластера Шерегеш и привнести наш проверенный десятилетиями стиль управления отелями в новый российский проект», — отметил вице-президент по глобальному развитию, руководитель трансформации бизнеса компании Dusit Сирадеж Донаваник.



Компания Dusit основана в в 1948 году, является ведущей группой в сфере гостиничного бизнеса, зарегистрированной на фондовой бирже Таиланда. Опираясь на два своих главных направления бизнеса — отели и курорты и образование в области гостиничного дела, — компания за последние пять лет заметно расширила свою деятельность и сегодня состоит из пяти подразделений. Дополнительными подразделениями являются питание, строительство и гостиничный сервис.

Популярность горнолыжных курортов в последние годы неуклонно растет. С 2020 года по настоящее время поток туристов в Шерегеше вырос на 40%, еще более существенный рост сдерживается ограниченным предложением средств размещения. Загрузка существующих отелей в зимний период достигает 90%, в летний — около 40%. Проект включает в себя стратегию круглогодичного использования инфраструктуры курорта.

Напомним, что власти Кемеровской области подали заявку в Минэкономразвития РФ на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) «Горная Шория».