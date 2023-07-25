В Новосибирском метро установили подъемники для инвалидных колясок

На шести станциях новосибирского метрополитена появились подъемники для инвалидных колясок, которыми смогут воспользоваться маломобильные граждане. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Метрополитен приобрёл шесть модернизированных гусеничных лестничных подъемников — ступенькоходов — для всех видов колясок. Ими можно будет воспользоваться на станциях «Площадь Маркса», «Речной вокзал», «Площадь Ленина», «Красный проспект», «Заельцовская» и «Золотая нива»», — говорится в сообщении.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что подрядчик станции метро «Спортивная» объяснил причину задолженности в 200 млн перед новосибирским МУП.