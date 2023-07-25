В Новосибирском метро установили подъемники для инвалидных колясок

Ольга Степанова
 
В Новосибирском метро установили подъемники для инвалидных колясок
Фото из телеграм-канала мэра города Новосибирска Анатолия Локтя

На шести станциях новосибирского метрополитена появились подъемники для инвалидных колясок, которыми смогут воспользоваться маломобильные граждане. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Метрополитен приобрёл шесть модернизированных гусеничных лестничных подъемников — ступенькоходов — для всех видов колясок. Ими можно будет воспользоваться на станциях «Площадь Маркса», «Речной вокзал», «Площадь Ленина», «Красный проспект», «Заельцовская» и «Золотая нива»», — говорится в сообщении.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что подрядчик станции метро «Спортивная» объяснил причину задолженности в 200 млн перед новосибирским МУП.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  