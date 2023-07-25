Запуск комплекса переработки отходов (КПО) «Сибирь» позволит обрабатывать порядка 90% твердых коммунальных отходов Томской области и превращать практически половину их в полезное сырье, что превысит нынешний показатель почти стократно. Информацию об этом разместила пресс-служба администрации Томской области.

Согласно опубликованному 25 июля сообщению, новый КПО будет иметь достаточную мощность для обработки 100% ТКО Томска, Томского района и Северска. В свою очередь, этот объем составляет 88,5% от всего количества твердых отходов Томской области. Если говорить о конкретных цифрах, то с вводом в эксплуатацию комплекса «Сибирь» планируется обрабатывать ежегодно порядка 230 тысяч тонн отходов, более половины из которых пройдет переработку: около 40% будут перерабатываться в технический грунт, еще 14,6% отправятся на различные перерабатывающие заводы.

«По сути, КПО «Сибирь»– это предварительная обработка ТКО, которая делает отходы экологически безопасными: и те, что пойдут в переработку и те, что в качестве «хвостов» отправятся на полигон», — приводит пресс-служба слова главного инженера ООО «Томская региональная концессионная компания» Константина Соболевского.

На данный момент объемы переработки мусора в Томской области намного более скромные: по данным областных властей за 2022 год в регионе было собрано 259 000 тонн бытовых отходов, обработку на единственном в регионе сортировочном комплексе в Северске прошли 21,9 тыс. тонн, а на переработку во вторсырье было отправлено и вовсе лишь полпроцента от общего объема собранного мусора (1300 тонн).

Запуск КПО «Сибирь» запланирован на 2024 год. В рамках концессионного соглашения его строит ООО «ТРКК», стоимость проекта — 2,4 млрд. рублей. Региональные власти рассчитывают, что запуск комплекса с проектной мощностью до 250 тыс. тонн отходов в год позволит им к 2030 году достичь поставленной в рамках нацпроекта «Экология» цели по двукратному уменьшению количества мусора, направляемого на захоронение на полигоны.

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