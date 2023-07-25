Избирательные комиссии соседних сибирских территорий пока ждут и проверяют подписи по муниципальному фильтру, чтобы решить, кого допускать до губернаторских выборов. Тем временем Хакасский избирком уже начал официальную регистрацию участников борьбы за пост главы Республики.

Сегодня, 25 июля, избирательная комиссия Хакасии наделила статусом зарегистрированного кандидата в главы региона депутата Госдумы, секретаря хакасского отделения «Единой России» Сергея Сокола .

Сокол стал третьим , кому избирком официально даёт зелёный свет на дальнейшее участие в избирательно гонке за кресло руководителя Республики. До этого регистрацию получили действующий председатель хакасского правительства, коммунист Валентин Коновалов и Михаил Молчанов — член ЛДПР, парламентарий Верховного Совета Хакасии, помощник сибирского депутата Государственной Думы Алексея Диденко.

Всего в главы Хакасии выдвинулись шесть человек. Кроме представителей «ЕР», КПРФ и ЛДПР, на участие в гонке претендуют генеральный директор авиазавода «Ирбис» Владимир Грудинин («Коммунисты России»), лидер хакасского отделения партии «Родина» Алексей Хабаров и депутат Верховного Совета Хакасии Ольга Ширковец («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду»).

В сентябре губернаторские выборы продут в шести регионах Сибирского федерального округа. Помимо Хакасии , кампании назначены в Новосибирской и Омской областях, в Красноярском, в Алтайском крае и Кузбассе.