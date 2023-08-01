Tele2 закроет каждый пятый салон связи в Новосибирске

Компания Tele2 намерена оптимизировать свою розничную сеть в России. Оператор заявил о планируемом уменьшении числа магазинов на 15% — это порядка 400 точек по стране. Непосредственно в Новосибирске, как стало известно «Континенту Сибирь», до конца августа оптимизация затронет 19% салонов связи. Другие операторы связи пока не идут на такие шаги, однако также готовы закрывать нерентабельные точки.



Вся российская розница Tele2 работает по франчайзинговой модели, у оператора 350 партнеров по всей России и более 2650 салонов, включая флагманские магазины и точки в формате Experience stores. До пандемии средняя площадь салона связи Tele2 составляла 35 кв. м, после пандемии — примерно 29 кв.м. Розничная сеть Tele2 управляется командой, которая также занимается розницей «Ростелекома». В Сибири одним из крупных франчайзинговых партнеров оператора ранее была компания бизнесмена Антона Горестова.

По данным Tele2, процесс оптимизации розничной сети уже запущен. После первой волны оптимизации в Новосибирске продолжат работу 26 салонов связи. По всей Новосибирской области к концу августа, по данным пресс-службы оператора, останется 43 торговых точки. При этом Tele2 не останавливает процесс открытия новых салонов связи, которые будут соответствовать текущим требованиям рынка. До конца года Tele2 планирует повысить эффективность нескольких торговых точек в Новосибирске, переместив их в более интересные с точки зрения трафика и условий аренды помещения.

В компании объясняют свой шаг тем, что сегодня число магазинов на российском телеком-рынке значительно превышает реальные потребности абонентов. «В странах Европы и США на один салон приходится в два раза больше населения, чем в России. Это подтверждает вывод, что российская телеком-розница «перегрета». Избыточность числа салонов — это результат исторического развития сети дистрибуции в России. Ранее в 2016–2017 годах объем рынка SIM-карт составлял порядка 120 млн. Требовалась огромная сеть, чтобы «перемолоть» такой объем SIM-карт. Клиенты использовали их для временных целей, например, указания контактов в объявлении: выговаривали минуты из пакета и легко избавлялись от карт. Сейчас рынок SIM-карт сильно сократился. Трафик в салонах тоже снизился. Нам важно адаптировать количество салонов к реальным потребностям бизнеса — Tele2 подстраивается к объему трафика и обеспечивает необходимую дистрибуцию. Например, по итогам 2022 года он снизился примерно на 40% к допандемийному периоду», — отметили «Континенту Сибирь» в пресс-службе Tele2.

Компания видит своей ключевой задачей работу над эффективностью каждой отдельно взятой локации. На нерастущем рынке оператор вынужден уменьшать площадь салонов. Кроме того, по мнению Tele2, на сегодня актуальнее открывать небольшие салоны связи формата «у дома». «В гипермаркетах и уличном ритейле падает клиентский трафик — комплексная застройка предполагает, что клиент может сделать все необходимые покупки в своем районе. Таким образом, пандемия повлияла на поведение людей и сформировала новый паттерн поведения: вместо похода в торговый центр клиенты выбирают шопинг у дома», — констатируют в Tele2.

В компании также ссылаются на то, что все российские операторы связи давно заявляют о сокращении числа салонов, но оптимизация должна идти более быстрыми темпами. В компании прогнозируют сокращение сети операторами связи на 40–50% в сравнении с допандемийным периодом. По данным Tele2, сэкономленные деньги направятся на цифровизацию сети. На сегодня в Сибири доля обращений в салоны связи, связанных с сервисными операциями (обслуживанием клиентов), составляет всего 14%, за новой SIM-картой приходят только 4%.

Вместе с тем, несмотря на уверенность Tele2 в том, что другие операторы связи пойдут точно по такому же пути, в комментариях «Континенту Сибирь» участники рынка пока публично не признаются в наличии таких же планов. Так, в «МегаФоне» и МТС отметили, что не планируют сокращать свои розничные сети в СФО. «Сейчас мы работаем над эффективностью розничной сети, закрывая магазины в точках с малым трафиком и открывая в более эффективных локациях. Практически все наши магазины находятся рядом с домом или по пути на работу. В настоящий момент доля сервисных обращений в нашей рознице в Сибири составляет 18%, доля обращений за новыми сим-картами отражает рыночный тренд и находится на уровне 4%», — пояснили в пресс-службе МТС.

Аналогичной позиции придерживаются в «МегаФоне». «Планов по сокращению розницы в Сибири у нас нет. Мы работаем над эффективностью нашей сети: закрываем нерентабельные торговые точки и открываем новые в других локациях. Розница остается для нас основным каналом продаж сим-карт, — отметили «Континенту Сибирь» в «МегаФоне». — Мы продолжаем расширять ассортимент товаров в салонах, кредитные, сервисные и другие предложения, а также оптимизируем операции для повышения доступности услуг». В «Вымпелкоме» (бренд — «Билайн») от комментариев по теме отказались.

Стоит отметить, что ранее была признана банкротом федеральная сеть салонов «Связной», которая ранее была объединена с «Евросетью». «Сейчас вы постоянно слышите в интервью топ-менеджеров операторского рынка: «Нам надо оптимизировать розницу, нам надо уменьшить количество каналов продаж». А почему вы два года назад думали о том, как надо увеличивать их количество, а теперь вдруг все стало наоборот? Именно потому, что стоимость всего этого оказалась весьма значительной — да, в монобренде продаются более качественные сим-карты, на них больше ARPU (средний доход на абонента), но не настолько больше, чтобы покрыть все расходы», — еще в 2017 году отмечал в интервью «Континенту Сибирь» Александр Малис, занимавший на тот момент пост главы «Евросети». В настоящее время продолжается закрытие магазинов «Связного», а ранее исчез и бренд «Евросеть».

По пути оптимизации розничных сетей идут и банки. «Континент Сибирь» ранее писал о том, оправданно ли на практике сокращение количества офисов банков и действительно ли это нужно клиентам.

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