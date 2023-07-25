Сибирское главное управление Банка России опубликовало информационно-аналитический комментарий об инфляции в Новосибирской области в июне 2023 года. Как следует из данного материала, рост цен в регионе за июнь составил 1,57%, что почти втрое превышает показатель мая этого года.

Как следует из комментария, апрельский и майский показатели инфляции в 0,69% и 0,59% соответственно, остались далеко позади. Сильнее всего относительно шестого месяца 2022 года выросли цены на ЖКХ (9,96%) и общественный транспорт (14,04%). Общий рост цен на непродовольственные товары составил 0,5%, при том что с марта по май 2023 включительно цены на эту категорию относительно прошлого года непрерывно снижались.

Относительно категории услуг банковское управление сообщает, что годовой рост цен на авиаперевозки замедлился благодаря открытию новых международных рейсов из аэропорта Толмачево. Также отмечается благотворное влияние открытия новых рейсов в Юго-Восточную Азию, послужившее причиной удешевления туров в этот регион в годовом выражении.

Продовольственные товары в целом продолжают дешеветь относительно соответствующих прошлогодних месяцев, но скорость падения цен снижется. Если за апрель и май этого года была зафиксирована дефляция по категории на уровне 2,6%, то в июне соответствующий показатель сократился до 1,58% падения цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом отдельные категории, например плодоовощная продукция в цене даже подросли — хоть и всего на 0,28%. Аналитики управления сообщают по этому поводу, что в тепличных хозяйствах области произошло смещение цикла пересадки огурцов, что отразилось во временном снижении их предложения в июне — как результат, наблюдалось ускорение роста цен на огурцы. Ослабление курса рубля тоже сыграло свою роль — импортные фрукты и овощи поступали в регион по более высоким ценам. Отмечается также, что свою лепту внесло и замедление снижения цен на сахар, вызванное неблагоприятными природными условиями в странах-производителях.

Рост цен за июнь в целом по СФО составил 2,86%, против 1,98% в мае. Основной причиной этого аналитики банка называют рост издержек производителей и поставщиков из-за ослабления курса рубля.

Ранее представитель новосибирского Заксобрания, среди прочего, сообщал о внесении в областной бюджет поправок, призванных обеспечить рост зарплат бюджетников в условиях повышенной инфляции.