В Новосибирске осудят бывших госинспекторов Ростехнадзора за взяточничество

В Новосибирске утверждено обвинительное заключение в отношении двух бывших сотрудников Ростехнадзора. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые занимали должности государственных инспекторов отдела по надзору за объектами газопотребления и газораспределения Сибирского управления федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору.

Являясь должностными лицами в Ростехнадзоре в период с сентября 2021 по ноябрь 2022 года они получали взятки в виде денег от посредников и ИП, занимающихся строительством газораспределительной системы на строящихся объектах за сокращение установленных законом сроков рассмотрений обращений предпринимателей, принятие сотрудниками Ростехнадзора решений, благоприятных для предпринимателей, получение актов приемок законченных строительных работ на объектах

На основании полученных от должностных лиц актов вместе с исполнительной документацией, объекты вводились в эксплуатацию. Общая сумма взяток составила около 500 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске осудят бывших генеральных директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс».