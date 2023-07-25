Коммунист Роман Яковлев привёз в избирком подписные листы в поддержку выдвижения своей кандидатуры в главы Новосибирской области. Документы он доставил в сейфе для авиаперевозки оружия.

Главный политтехнолог новосибирского обкома КПРФ, регионального депутат Заксобрания Роман Яковлев сегодня, 25 июля, сдал в избирательную комиссию итоговый пакет документов для регистрации на участие в губернаторской кампании. Обязательные для прохождения предвыборного фильтра подписные листы от 269 депутатов и глав муниципальных образований в поддержку выдвижения Яковлева коммунисты доставили в сейфе для авиаперевозки оружия. По словам парламентария, так выглядит «символ борьбы за социальную справедливость».

Ранее обком КПРФ назвал три кандидатуры, из которых, в случае победы, Яковлев выберет сенатора от регионального правительства. Среди них беспартийная экс-депутат Госдумы Вера Ганзя и беспартийный председатель комиссии Горсовета Новосибирска по наказам Александр Бурмистров, а также коммунист, бывший областной парламентарий Андрей Жирнов.

Ранее в облизбирком документы для регистрации на выборы, в том числе, подписи для прохождения мунфильтра представили кандидат от «Единой России» губернатор Андрей Травников, выдвиженец ЛДПР, вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев и бизнесмен Владислав Плотников, который баллотируется от «Справедливой России-Патриоты-За Правду». Пока избирком не получил подписи муниципального фильтра от ещё одного претендента на участие в избирательной гонке — бывшего депутата Заксобрания Алтайского края, теперь первого секретаря комитета новосибирского отделения «Коммунистов России» Андрея Щукина.

Трёхдневное голосование за главу Новосибирской области намечено на 8, 9 и 10 сентября 2023 года.