В Новосибирске осудят бывших генеральных директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс»

В Новосибирске суд рассмотрит дело в отношении двух бывших гендиректоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» — Виктора Арановского и Николая Степакина. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«В Кировский районный суд г. Новосибирска поступило уголовное дело в отношении бывших генеральных директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» Арановского В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159; п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ и Степакина Н., обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ст.196; ч. 4 ст.160; ч. 4 ст.159 (4 эпизода); п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

Органом предварительного расследования обвиняемому Виктору Арановскому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, Николаю Степакину — в виде домашнего ареста. Предварительное (закрытое) судебное заседание назначено на 2 августа.

Напомним, в середине февраля 2022 года правоохранители задержали учредителя основного акционера ПАО «Тяжстанкогидропресс», ООО «Стиллайн» Николая Степакина и бывшего директора предприятия Виктора Арановского по подозрению мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По данным УФСБ по региону, в период с 2016 по 2020 год фигуранты дела организовали заключение сделок по отчуждению имущества завода по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения предприятия выбыли здания, земельный участок, оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежащему заводу сельскохозяйственной организации на общую сумму свыше 200 млн рублей.

В апреле 2022 года источники «Континента Сибирь» сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении Николая Степакина по статье о преднамеренном банкротстве (п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ). Поводом стала выдача кредита компании «БКС Банком» в 2018 году в размере 750 млн рублей, которые Степакин израсходовал в счет оплаты приобретенных организацией акций ПАО «Тяжстанкогидропресс».

В августе того же года правоохранители возбудили еще два уголовных дела в отношении бывших руководителей завода. Их обвинили по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и ст. 174 УК РФ «Легализация доходов добытых преступных путем».