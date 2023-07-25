Путевку в Новосибирскую область разыграют на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве

Экспозиция Новосибирской области будет представлена на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. В рамках мероприятия всероссийского масштаба 19 ноября пройдет День Новосибирской области, который познакомит посетителей выставки с историей, культурой, бытом, традициями и достижениями региона.

День Новосибирской области – специальный проект региона в рамках выставки на ВДНХ. В этот день на различных площадках ВДНХ и культурных организаций Москвы пройдут мероприятия образовательной, деловой, культурной программы с участием профессиональных творческих коллективов, студенческих джаз-оркестров и танцевальных групп, независимых театров региона. Для посетителей выставки пройдут мастер-классы по Ордынской росписи, чтения молодых поэтов, спортивные зарядки и встречи с Олимпийскими чемпионами «без галстуков», различные мероприятия с амбассадорами Новосибирской области – известными спортсменами, музыкантами и артистами.

«Помимо творческой и образовательной программ, в рамках Дня Новосибирской области на ВДНХ мы представим регион как привлекательное туристическое направление: планируем рассказать о знаковых туристских объектах и разыграть среди посетителей двухдневную путевку в Новосибирскую область, в которую войдет экскурсионная программа с посещением туристических объектов Новосибирска и новосибирского Академгородка и интерактивная программа по научно-популярному туризму», – рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Напомним, подготовка и проведение Международной выставки-форума «Россия» организованы в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 29 марта 2023 № 215 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международной выставки-форума «Россия». Посетители ВДНХ смогут узнать о достижениях нашего региона в разных направлениях социально-экономического развития. Экспозиция Новосибирской области организована правительством региона в соответствии с распоряжением губернатора Андрея Травникова.

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