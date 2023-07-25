Губернатор Новосибирской области посетил старейшую школу региона и поручил привлечь финансирование из федерального бюджета на ремонт здания, построенного еще в 19 веке. Информацию об этом распространила пресс-служба областного правительства.

Школе №2 в р. п. Колывань уже более 140 лет, при этом она продолжает работать в 2 смены, знания в ней получают более 500 учеников, при проектной мощности в 320 человек. 130 учащихся привозят на уроки из деревни Большой Оёш и удаленного микрорайона «Солнечный».

СОШ №2 является участником нацпроекта «Образование», который реализуется в регионе под контролем областного правительства. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» здесь создано 19 мест по дополнительному образованию естественнонаучной и социально-педагогической направленностей, с возможным охватом 114 человек. Также в 2023 году школу включили в программу оборудования интерактивным образовательным оборудованием и компьютерами «Создание цифровой образовательной среды».

Здание 1880 года постройки явно нуждается в комплексном капитальном ремонте — необходимы работы по замене кровли, пола, инженерных коммуникаций. Требуется обустроить в учреждении дополнительные современные санузлы, провести внутреннюю отделку помещений и облицовку фасада.

«Здание такого возраста требует решения, и, если мы идём по пути ремонта, безусловно, заявку района надо поддержать по максимуму. Необходимо включаться в федеральную программу капремонта с учётом того, что это здание – самое старое из всех школьных зданий в нашем регионе. Этой заявке надо дать приоритет, Новосибирская область софинансирование обеспечит. Сегодня здесь развитие педагогических компетенций опережает развитие материальной базы, поэтому хочется поддержать коллектив», — приводит пресс-служба слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

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