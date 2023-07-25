Стали известны даты, квоты и порядок приема заявлений на добычу охотничьих ресурсов в Новосибирской области

Начинаются прием заявлений и выдача разрешений на добычу бурого медведя и барсука на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области. Об этом сообщает минприроды региона в официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Период охоты на бурого медведя — с 01 августа по 31 декабря 2023 года и с 21 марта по 10 июня 2024 года. Прием заявлений и выдача разрешений на добычу медведя бурого на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области начинается с 09.00 28 июля. Период охоты на барсука — с 15 августа по 31 октября 2023 года. Прием заявлений и выдача разрешений на добычу барсука начинается с 09.00 3 августа.

Заявление подается в уполномоченный орган лично либо уполномоченным представителем при наличии доверенности, по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения на почтовый адрес минприроды: 630007, Новосибирск, Красный проспект, 18, в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет при заполнении заявлений на портале государственных и муниципальных услуг.

Прием заявлений и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет осуществляться сотрудниками отдела по оказанию государственных услуг в сфере использования объектов животного мира регионального минприроды до окончания сроков охоты по адресу: Новосибирск, улица Жуковского, 100 по следующему графику: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48).

Статьей 333.3 Налогового кодекса РФ установлены ставки сборов за пользование объектами животного мира: медведь — 3 000 рублей за особь; барсук — 60 рублей за особь.

Минприроды региона установлены квоты добычи бурого медведя на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области: Венгеровский район — 4 особи, Колыванский — 15, Куйбышевский — 10, Кыштовский — 17, Маслянинский — 11, Северный — 17 и Убинский район — 10 особей. Максимальная квота добычи барсука установлена в Куйбышевском и Северном районах области — 84 и 92 особи соответственно, минимальная — в Чулымском и Искитимском — 3 и 4 особи соответственно.

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