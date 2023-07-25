Суд продлил срок домашнего ареста депутату областного Заксобрания Владимиру Лаптеву

Октябрьский районный суд города Новосибирска продлил срок нахождения под домашним арестом депутату областного Заксобрания, экс-сенатору Владимиру Лаптеву, обвиняемому в преступлениях по ч. 3 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мера пресечения продлена до 11 января 2024 года. «Судебное заседание назначено на 4 августа. Уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке, так как ранее обвиняемый заключил досудебное соглашение сотрудничестве», — говорится в сообщении.

16 июня суд постановил изменить меру пресечения Лаптеву на домашний арест до 26 июля 2023 года. Постановление суда не было обжаловано. Ранее срок содержания обвиняемого в преступлениях по ч. 3 ст. 291, ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 159 УК РФ был продлен до конца июля постановлением того же Дзержинского суда от 24 мая 2023 года. До этого срок ареста Лаптеву уже продлевали в январе и марте этого года.

Напомним, Владимир Лаптев был задержан 27 сентября 2022 по подозрению в получении взятки. Спустя месяц его защита пыталась обжаловать арест, но не преуспела.

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