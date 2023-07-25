Рабочие места, социальная инфраструктура, парки — какой район Новосибирска комфортен для жизни?

Один из приоритетных факторов при принятии решений о покупке жилья — локация. Бывает так, что новосибирцы, а тем более гости крупнейшего города Сибири, не знают, в каком из районов мегаполиса лучше всего остановиться. Районы отличаются не только инфраструктурой и транспортной развязкой, но и многими другими важными показателями. В этом материале мы рассмотрим Кировский район.

Кировский — один из самых активно застраиваемых районов Новосибирска. Его население — почти 194 тыс. человек.

У жителей Кировки всегда есть хороший выбор вакансий на стабильных предприятиях. Всего их здесь более 50, крупных и средних — более 30. В экономической сфере района занято 42 тыс. человек.

Кировский район отличает высокий уровень имеющейся социальной инфраструктуры. В ближайшие семь лет в районе будет построено 13 детских садов почти на 3 тыс. новых мест, в том числе три детских сада на ул. Петухова, один — на ул. Зорге. Также будет возведено 10 школ на 8,4 тыс. мест, в том числе запланировано построить школы на ул. Комсомольской и ул. Зорге. Кроме того, здесь строят две новых крупных поликлиники — на ул. Виктора Уса и ул. Краснодарской. На Громова откроют отделение общей врачебной практики. Одна из задач для района — улучшение транспортной доступности новых микрорайонов, устранение пробок в часы пик. Здесь много зеленых зон. Площадь парков и скверов составляет около 600 тыс. кв. метров, это и Бугринская роща, и новый парк «Арена».

«Кировский район — один из самых привлекательных в Новосибирске, — отметили в ГК «Расцветай». — Мы оцениваем перспективы развития этой локации как отличные, и уверены, что через несколько лет здесь станет еще уютнее, комфортнее, район будет более благоустроенным. Мы видим стабильный спрос на качественное жилье в этом районе, запрос на новый уровень жизни, и рады, что наши проекты высоко оцениваются покупателями».

У застройщика в этой локации два крупных проекта — «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар», который строится под брендом «Акация». Оба квартала запроектированы с обилием рекреационных зон, спортивными и детскими площадками. Большое внимание уделяется безопасности и удобству ежедневных передвижений по кварталу — двор без машин, прозрачные входные группы на уровне земли, прогулочные бульвары вдоль домов с магазинчиками и кафе.

«Расцветай на Зорге» — квартал с развитой придомовой инфраструктурой для прогулок и активного отдыха. Всего за полчаса (не в час пик) можно добраться до пляжа на Обском море, а за 20 минут на машине (не в час пик) — до центра левобережья, площади Маркса.

«Цветной бульвар» идеально расположен в центре Кировского района с великолепной транспортной доступностью. В зеленых дворах-парках квартала будут современные детские и спортивные площадки, места для отдыха, а через весь квартал протянется большой пешеходный бульвар с цветочными клумбами.

Для тех, кому важно быстро переехать, дома первой очереди в этих проектах сдадут уже в этом году. Цена квадратного метра в «Расцветай на Зорге» максимально комфортна — в среднем 95 тыс. руб., в «Цветном бульваре» — от 100 тыс. руб. В этих проектах можно приобрести квартиры с готовым ремонтом.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

ул. Зорге, 230

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53/1а

+7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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