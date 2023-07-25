В новосибирском ТРЦ «Галерея» закрылся популярный фудкорт на третьем этаже

Зона фудкорта, расположенная на третьем этаже ТРЦ «Галерея» в Новосибирске, прекратила свою работу, её огородили от посетителей высокими щитами. В администрации торгово-развлекательного центра сообщают о подготовке к открытию нового фудкорта на четвертом этаже, где в настоящее время ведутся ремонтные работы.

«Как многие заметили, в нашем ТРЦ сейчас проходит реконцепция. Мы готовимся к глобальному открытию нового фудкорта. Каким он будет — скоро расскажем! А пока приносим извинения за доставленные неудобства. На время закрытия ресторанов сделать вкусный перерыв можно будет в «Перчини», KFC, TREDDY, «Шоколаднице», «Чашке кофе», Traveler’s Coffee, Fixopresso и кондитерском доме «Куликовский»», — говорится в сообщении торгово-развлекательного центра.

Открытие новой ресторанной зоны рядом с кинотеатром «КАРО» должно состояться уже в августе текущего года. Сейчас на четвертом этаже уже работают «Чашка кофе» и Travelers Coffee. Также готовится к запуску азиатский бар No Spicy — он расположится на площадке, которую ранее занимало кафе здорового питания «Гречка».

Ресторан грузинской кухни «Баклажани», расположенный на третьем этаже, останется на прежнем месте.



Стоит отметить, что конкурировать новому пространству предстоит с «Гастрокортом», расположенным через дорогу от ТРЦ на территории Центрального рынка, где на сегодня действуют более 100 корнеров, представляющих различные кулинарные концепции. На минувших выходных на площадке Центрального рынка также открылось пространство «Гастрохолл» вместимостью до четырех тысяч человек.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, в какой локации откроется Sabai Bar, закрывшийся в Первомайском сквере.

В апреле 2023 года в ТРЦ «Галерея-Новосибирск» на месте Zara на первом этаже открылся магазин Maag, на месте Bershka — Ecru, на месте Pull&Bear — Dub, на месте Stradivarius — Vilet. При этом, на втором этаже закрылись магазины Koton, Terranova и Ostin (реконструкция).