Производитель пива и солода из Новосибирска получил штраф по итогам совместной проверки прокуратуры и минприроды. Объект на ул. Петухова оказывает негативное влияние на природу, а компания-владелец не принимает должных мер для предотвращения этого. Информация об этом появилась в официальном ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Как сообщается, проверкой были выявлены множественные нарушения федерального закона «Об охране окружающей среды». В организации не было разработанной программы производственного экологического контроля и мероприятий по сокращению загрязняющих выбросов в воздух. Проверяющие нашли нарушения в эксплуатации газоочистного оборудования и порядке проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферу, а также другие нарушения. Были найдены неучтенные отходы производства и отсутствие паспортов на некоторые их виды.

Руководители предприятий (как сообщается, это ООО «Новосибирская пивоваренная компания» и ООО «Русская солодовенная группа») получили представления об устранении нарушений и штрафы на сумму более 70 тыс. руб. По информации ведомства, на руководство компаний было заведено 9 дел об административных правонарушениях.

По информации надзорного ведомства, после принятых мер предприятия разработали программы проведения технического обслуживания, осмотра, проверки показателей работы газоочистных установок, а также заключили договоры на разработку документации и мероприятий по устранению отмеченных нарушений.

Ранее мы сообщали, что после проверки прокуратуры штраф получило золотодобывающее предприятие в Красноярском крае.