Стало известно, что глава Красноярского края Михаил Котюков подал в региональную избирательную комиссию необходимые документы для регистрации кандидатом на предстоящих осенью губернаторских выборах. Сообщение об этом появилось в ТГ-канале и.о. первого заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора края Сергея Пономаренко.

«Котюков подал в избирательную комиссию края комплект документов на регистрацию для участия в выборах губернатора Красноярского края», — написал утром 25 июля Пономаренко в своем посте.

Выдвиженец от «Единой России» Михаил Котюков стал вторым кандидатом, который подал документы на регистрацию. Первым был выдвинутый СРЗП депутат регионального Заксобрания Максим Маркерт, он предоставил необходимые бумаги в избирком вчера, 24 июля. Насколько известно, еще 5 заявившихся на выборы главы региона кандидатов документы на регистрацию еще не подавали. Срок подачи истекает в среду 26 июля в 18 часов местного времени.

Бывший заместитель министра финансов РФ Котюков был назначен врио губернатора Красноярского края в апреле этого года, после того как президент РФ принял отставку прежнего губернатора Александра Усса.

Ранее мы сообщили о том, что необходимые для регистрации документы в избирком предоставил новосибирский губернатор Андрей Травников.