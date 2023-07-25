Представители Корпорации развития Енисейской Сибири побывали с деловым визитом в КНР и провели там ряд встреч и переговоров. Как сообщается на сайте Корпорации, удалось достичь договоренностей о пробных поставках продуктов российских регионов в Китай.

Сообщается, что участники делегации обсудили инвестиционные проекты, реализуемые на территории Енисейской Сибири и точки роста с представителями Торгового представительства России в Китайской Народной Республике. Помимо этого прошла встреча с представителями Китайско-Российского инвестиционного фонда регионального развития, содействующего межрегиональному сотрудничеству РФ и Китая. На этой встрече стороны обсуждали проекты в таких областях, как нефте- и угледобыча, сельское хозяйство, импорт лекарственных средств и медицинского оборудования.

Ключевым событием поездки называется заключение договоренностей с крупнейшим оператором международной торговли сельскохозяйственной продукцией в северном Китае, SunHola Group Supply Chain Management.

«В ходе деловой поездки мы достигли договоренностей, которые будут способствовать развитию торговых и в целом экономических отношений между Китаем и регионами Енисейской Сибири», – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации развития Енисейской Сибири Сергея Ладыженко. – «Например, с Sunhola Group мы договорились об организации пробных поставок продуктов питания из наших регионов в Китай: мяса, рыбы, орехов, ягод и других. В случае появления интереса к нашим продуктам на рынке Китая можно рассчитывать на большие заказы и, в случае необходимости, инвестиции в расширение наших предприятий».

Также стало известно, что в этом году запланировано открытие представительства Корпорации развития Енисейской Сибири в Китайской народной Республике.

Автономная некоммерческая организация «Корпорация развития Енисейской Сибири» зарегистрирована в конце ноября 2019 года. Основным видом деятельности организации, согласно Rusprofile, является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. На сайте Корпорации сказано, что она определена в качестве специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Красноярском крае, в том числе по сопровождению комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». В состав Енисейской Сибири входят 3 региона, расположенные по берегам Енисея: Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва. Регионы объединяет не только географическая близость, но и общность истории, культуры и традиций.

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