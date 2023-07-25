Жители Новосибирской области чаще соседей по Сибирскому федеральному округу пишут обращения в нижнюю палату российского парламента.

В первом полугодии 2023-го Новосибирская область сохранила лидерство по количеству обращений из регионов СФО через электронную систему ГД. Согласно порталу «Приёмная Государственной думы», на верхних строчках этого рейтинга, помимо Новосибирской области (1730 запросов), стоят Иркутская область (1388 запросов) и Алтайский край (1274 запроса). По итогам прошлого года, в тройку входил Красноярский край, за которым следовал Алтайский край.

Меньше всего жалоб по СФО — из Республики Алтай и Тывы. Они находятся в конце общего рейтинга всех территорий, из которых ГД получила менее сотни обращений за шесть месяцев. В тройке самых неактивных в этом смысле российских регионов находятся Бурятия, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область — 10,11 и 20 обращений через ресурс «Приёмная Государственной думы».

Новосибирская область в СФО лидирует, в том числе, по количеству запросов к федеральным парламентариям в пересчёте обращений на 100 тысяч жителей (по 62 письма).

Крупнейшим по численности населения субъектом РФ в СФО является Красноярский край. По общему количеству обращений в ГД в этом году он на четвёртом месте (в сибирском федеральном округе десять субъектов). А по числу запросов на сто тысяч жителей Красноярский край, как и по итогам предыдущего года, находится на восьмой позиции (по 33 обращения на 100 тысяч населения).