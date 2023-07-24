На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ построят мощный электрофильтр за 200 млн рублей и парк

В цехе по производству анодной массы Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) ведётся строительство четвёртого электрофильтра. После его запуска все трубы этого участка КрАЗа перестанут дымить. Об этом сообщает пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск».

В цехе работают четыре прокалочных комплекса. В них нагревают нефтяной и каменноугольный кокс. Для того, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, участок прокаливания коксов оснащается электрофильтрами. Весной 2023 года был запущен третий электрофильтр, а сейчас ведётся строительство последнего, четвёртого. Эффективность очистки новых электрофильтров составляет до 99,7%. Сообщается, что на эти цели компания РУСАЛ направила более 200 млн рублей.

Кроме запуска фильтров, РУСАЛ планирует реализовать проект перестройки КрАЗа – снести половину корпусов, построить два новых с современной технологией и создать на части освободившихся площадей парк для сотрудников. На сегодня КрАЗ является одним из самых крупных заводов мира по занимаемой площади. В настоящий момент проект перестройки проходит этап государственной экспертизы. После её окончания и получения разрешения на строительство, предположительно до конца 2023 года, начнутся работы по реконструкции предприятия.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что 28 июня прошло Годовое общее собрание акционеров Международной компании публичного акционерного общества «Объединенная компания «РУСАЛ». На собрании участниками общества было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.