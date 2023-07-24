24 июля в ГУ ФССП по Красноярскому краю прошло заседание коллегии, на котором подвели итоги работы ведомства за первое полугодие 2023 года. Приставы взыскали больше 100 млн. рублей в пользу потерпевших от преступлений и почти миллиард рублей алиментов. Информацию об этом разместила пресс-служба ФССП.

Руководитель Главного управления ФССП по региону генерал-майор внутренней службы Виталий Васильев рассказал, что его подчиненные за первые 6 месяцев этого года смогли взыскать с работодателей порядка 56 млн. руб. долгов по заработной плате. В пользу граждан пострадавших от различных преступлений было обеспечено взыскание более 123 миллионов рублей, что превысило прошлогодний показатель на 41%.

Но самой внушительной суммой оказался объем взысканий по алиментным платежам. Реализация этой задачи по мнению Васильева является особенно важной, так как период до 2027 года включительно был объявлен «Десятилетием детства», и это возлагает на приставов дополнительную ответственность. Реализация права на получение алиментов, по словам Васильева, является одним из механизмов, гарантирующих защиту имущественных прав ребенка. В ходе работы по этому направлению красноярские приставы взыскали с должников в пользу несовершеннолетних жителей края 956 миллионов рублей.

Также было отмечено что сотрудники регионального управления ФССП с начала года обеспечили безопасность более 5 тысяч судебных заседаний и пресекли свыше тысячи попыток пронести запрещенные предметы (в том числе, оружие) в здания судов.

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