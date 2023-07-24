Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поучаствовали во встрече с губернатором региона, на которой обсудили расширение проспекта Дзержинского и наметили сроки подготовки проекта: не позднее конца года. Информацию об этом разместила пресс-служба заксобрания.

Депутаты Виталий Быков и Николай Машкарин на выездной встрече с губернатором Андреем Травниковым в Дзержинском районе Новосибирска констатировали, что необходимость расширения проспекта Дзержинского — проблема значительной части жителей района. На пересечении с ул. Ползунова нагруженный транспортом проспект сужается до одной полосы, что становится причиной возникновения пробок, которые перетекают и на Каменское шоссе.

По словам Виталия Быкова, в поддержку проекта расширения проспекта совместно с депутатами Каменского сельсовета удалось собрать более 3000 подписей. «И наши усилия явно не были напрасными, поскольку уже к концу года предполагается завершение работ над проектно-сметной документацией» — приводит пресс-служба слова депутата.

Проблема пробок в этом районе действительно назрела: в утренние и вечерние часы водители тратят до двух часов на преодоление расстояния, которое по свободной дороге можно покрыть менее, чем за полчаса. Активное развитие села Каменка и поселка Восход, а также большое количество расположенных поблизости дачных товариществ и коттеджных поселков требует оперативной реконструкции единственного пути въезда и выезда из города.

Ранее стало известно что мэр Новосибирска получил представление прокурора за состояние городских дорог и ливневой канализации.