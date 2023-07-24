Далеко до «потолка зарплат»: сколько будут получать хоккеисты новосибирской «Сибири» в новом сезоне?

Издание «Спорт-экспресс» обновило список зарплат игроков ХК «Сибирь» (Новосибирск) на сезон 2023-2024 с учетом последних изменений в составе. Максимальная зарплата в «Сибири» составит 65 млн рублей в год, минимальная — 5 млн рублей.

По 65 млн рублей в новом сезоне получат канадские нападающие Тэйлор Бек и Энди Андреофф. Тэйлор Бек, согласно информации «Спорт-экспресса», в предыдущем сезоне получил 45 млн рублей, недавний новобранец Энди Андреофф до этого в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) не выступал. Ещё один легионер, канадский защитник Тревор Мёрфи, будет зарабатывать 60 млн рублей. Это на 20 млн больше, чем в прошлом сезоне. Из российских хоккеистов «Сибири» самый дорогой контракт у нападающего Владимира Бутузова — 33 млн рублей в год.

Всего на момент публикации в зарплатной ведомости ХК «Сибирь» от издания «Спорт-экспресс» фигурирует 23 игрока. Совокупная сумма (438 млн рублей в год), значительно меньше разрешённого КХЛ «потолка зарплат» в 900 млн рублей, и лишь незначительно выше так называемого клубного «пола зарплат», который в этом сезоне составляет 405 млн рублей. Впрочем до начала сезона ещё есть время.

В настоящий момент, зарплатная ведомость принципиального соперника «Сибири» омского ХК «Авангард» оценивается в 682 млн рублей, екатеринбургского «Автомобилиста» — в 833 млн рублей, казанского «Ак Барса» — в 860 млн рублей, а питерского СКА — в 1,217 млрд рублей. Все представленные цифры — данные «Спорт-экспресса».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, какие клубы Континентальной хоккейной лиги станут первыми соперниками новосибирского ХК «Сибирь» в сезоне 2023-2024 годов