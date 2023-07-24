Вице-председатель и руководитель комитета по промышленности новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», создатель производственного проекта «Развитие» Евгения Чавкина выступила автором образовательного проекта для производственных предприятий малого бизнеса «Успешный производитель», который пилотно запускает центр «Мой бизнес».

«Производственный проект «Развитие», который сейчас уже является федеральным проектом «ОПОРЫ РОССИИ», масштабируется по стране. С января он успешно стартовал в Приморском крае, уже в апреле мы запустили его в Омской области, есть ряд крупных предприятий, которые готовы к кооперации с малым производственным бизнесом.

Пройдя весь этот путь и пообщавшись с большим количеством производителей малого бизнеса, я поняла, что нам просто необходимо повышать образовательный уровень наших предпринимателей. Проанализировав существующие программы, я поняла, что в основном производителей учат маркетингу и продажам и никто им не дает базовых знаний о том, как вообще правильно выстроить производственный бизнес. Именно поэтому возникла идея создать комплексный образовательный курс для них. Мне хочется в рамках обучения не только дать образовательную базу, но и показать реальные производства, в которых это все внедрено и работает», ─ подчеркнула Евгения Чавкина. Ее комментарии приводит пресс-служба новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

В рамках обучения предприниматели получат знания по производственному учету на производстве, узнают принципы бережливого производства, принципы построения отдела продаж, основы производственного маркетинга, а также правовые основы договора поставки, кадровую политику на производстве, работу с маркетплейсами и т.д.

Все участники образовательного курса получат информацию по региональным мерам поддержки для производителей. Учеников курса ждет нетворкинг среди обучающихся на потоке предпринимателей, экскурсия на производственное предприятие, домашние задания с готовыми инструментами и сертификат об участии в проекте.

По результату обучения предприниматели могут защитить презентацию своего производства перед экспертным жюри и в качестве награды получить публикацию о своем производстве в СМИ. Все эксперты курса действующие практики в сфере промышленности. Принять участие могут только ИП и ООО, действующие на территории Новосибирской области более 1 года.

Участие бесплатное. Необходима регистрация.

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