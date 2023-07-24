По появившейся 24 июля информации Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проектной документации по добыче угля на одном из участков Черногорского каменноугольного месторождения в республике Хакасия. Информацию об этом распространила пресс-служба «Главгосэкпертизы России».

Город Черногорск исторически был промышленным центром Хакасии, которая является одним из старейших горнорудных районов на востоке России. Первое угольное месторождение вблизи Черногорска открыли в 1907 году, его разработка началась тогда же.

Черногорский разрез — часть одноименного месторождения, входящего ныне в Минусинский угленосный бассейн, он расположен на западе и эксплуатируется с 1958 года. На данном разрезе планируется построить новый участок угледобычи, проект которого получил одобрение государственной экспертизы. Запланированная емкость внешнего отвала нового участка превысит 28 тыс. кубометров, а внутренний отвал будет ещё в 4 лишним раза больше — порядка 130 000 куб. м.

«Важным блоком в проекте выступает сооружение объектов водоснабжения и водоотведения. Для откачки воды построят новый трубопровод карьерных вод. Воду планируют сбрасывать в пруд Восточного блока, что соответствует системе водоотлива открытого типа. В летний сезон для пылеподавления планируется использовать накопившиеся водные ресурсы промышленного характера», – приводятся в сообщении пресс-службы слова главного эксперта проекта Главгосэкпертизы России Николая Сигаева.

Как сообщается, на расположенном по соседству «Абаканском» участке, разработка которого ведется с 1987 года, будет проведена реконструкция склада ГСМ. На новом объекте, кроме упомянутой ранее системы водоотведения, построят двухтрансформаторную подстанцию мощностью 1600 кВА, также планируется переустройство некоторых сетей и установка насосного энергосберегающего оборудования.

Ранее стало известно, что на одном из кузбасских угольных разрезов по решению суда приостановят работы из-за выявленных и не исправленных в срок нарушений.