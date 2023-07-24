Государственная экспертиза одобрила запуск еще одного участка добычи угля в Хакасии

Павел Ганьшин
 
Добыча угля
Изображение от wirestock на Freepik

По появившейся 24 июля информации Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проектной документации по добыче угля на одном из участков Черногорского каменноугольного месторождения в республике Хакасия. Информацию об этом распространила пресс-служба «Главгосэкпертизы России».

Город Черногорск исторически был промышленным центром Хакасии, которая является одним из старейших горнорудных районов на востоке России. Первое угольное месторождение вблизи Черногорска открыли в 1907 году, его разработка началась тогда же.

Черногорский разрез — часть одноименного месторождения, входящего ныне в Минусинский угленосный бассейн, он расположен на западе и эксплуатируется с 1958 года. На данном разрезе планируется построить новый участок угледобычи, проект которого получил одобрение государственной экспертизы. Запланированная емкость внешнего отвала нового участка превысит 28 тыс. кубометров, а внутренний отвал будет ещё в 4 лишним раза больше — порядка 130 000 куб. м.

«Важным блоком в проекте выступает сооружение объектов водоснабжения и водоотведения. Для откачки воды построят новый трубопровод карьерных вод. Воду планируют сбрасывать в пруд Восточного блока, что соответствует системе водоотлива открытого типа. В летний сезон для пылеподавления планируется использовать накопившиеся водные ресурсы промышленного характера», – приводятся в сообщении пресс-службы слова главного эксперта проекта Главгосэкпертизы России Николая Сигаева.

Как сообщается, на расположенном по соседству «Абаканском» участке, разработка которого ведется с 1987 года, будет проведена реконструкция склада ГСМ. На новом объекте, кроме упомянутой ранее системы водоотведения, построят двухтрансформаторную подстанцию мощностью 1600 кВА, также планируется переустройство некоторых сетей и установка насосного энергосберегающего оборудования.

Ранее стало известно, что на одном из кузбасских угольных разрезов по решению суда приостановят работы из-за выявленных и не исправленных в срок нарушений.

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