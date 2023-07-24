Суд вынес приговор экс-заместителю главы Здвинского района, предоставившему непригодное жилье детям-сиротам

Доволенский районный суд вынес приговор экс-заместителю главы Здвинского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

«По версии следствия и суда, бывший заместитель главы района нарушил требования закона при приобретении жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа. Возглавляя комиссию района по приемке жилых помещений, он превысил свои должностные полномочия, выразившиеся в подписании актов приемки приобретенного жилья для детей-сирот, которое не отвечало санитарным, техническим и иным требованиям жилищного законодательства. Эксплуатировать жилые помещения и проживать в них граждане не смогли» — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ходе следствия и суда бывший чиновник признал вину в полном объеме. В настоящее время жилые помещения приведены в соответствие.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб.

Напомним, что в начале года за приобретение аварийного жилья для многодетной семьи был задержан замглавы Краснозёрского района Новосибирской области.