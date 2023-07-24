Политик и режиссер Анатолий Кубанов выступил против цифровизации. Он полагает, что она навязана «правящими транснациональными элитами», которые строят «глобальный цифровой термитник». Новосибирский депутат призывает не поддаваться глобальному тренду.

В то время, как «Ростелеком» с властями Новосибирской области регулярно рапортуют о том, что к интернету подключены новые населённые пункты региона, вице-спикер Законодательного собрания региона Анатолий Кубанов заявил, что свободно доступный интернет и соцсети – зло, которое необходимо отменить. Отключение от интернета вызовет у людей творческий подъем и приведёт к расцвету искусств и наук, считает Кубанов.

Об этом политик сообщил в публикации, размещённой на сайте zavtra.ru. Новосибирский депутат также предлагает совсем отобрать у населения компьютерную технику. «Необходимо решительно вывести вычислительные мощности из общественного оборота. Множество технологий отсутствует в открытом доступе. Ты не можешь купить атомный миниреактор в магазине бытовой техники, а зенитный ракетный комплекс — в охотничьей лавке. Так же и ЭВМ должны применяться по назначению — в науке, промышленном производстве, транспортных системах, военных штабах и т. п.», – пишет Кубанов.

Анатолий Кубанов (фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — один из самых опытных и известных новосибирских политических деятелей, долгое время он возглавлял отделение «Справедливой России» в регионе и несколько раз выдвигался кандидатом в губернаторы. С 2021 года он ещё и худрук театра.

В то время, как Кубанов выступает против цифровизации, автор «Континента Сибирь» высказывает мнение, что «попытки «цифровизации» знаний о живой материи ведут ученых именно к выявлению идеальных первооснов бытия».