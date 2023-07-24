Молодые педагоги, решившие устроиться в образовательные учреждения сельских районов, поселков и некоторых городов Иркутской области могут претендовать на единовременную выплату в размере порядка 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба минобразования региона.

Как стало известно, выпускники педагогических вузов, которые впервые приступят к работе до 15 сентября 2023 года в образовательных организациях региона, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, а также городах Бодайбо, Киренск и Усть-Кут, могут рассчитывать на дополнительную господдержку. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях размер дополнительной выплаты педагогам устанавливается на уровне 115 тыс. руб. В остальных частях региона молодые учителя могут рассчитывать на 92 тысячи дополнительного пособия.

Условия для получения выплаты следующие: возраст до 35 лет, среднее профессиональное или высшее образование, нагрузка не менее половины нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. Еще одним обязательным требованием является то, что нужно будет отработать в образовательной организации не менее трех лет со дня заключения трудового договора.

По информации министра образования Иркутской области Максима Парфенова, за прошлый год дополнительную финансовую поддержку получили 117 педагогов региона. При этом всего было подано 140 заявок, но не все претенденты подходили по списку указанных выше критериев.

Ранее мы сообщали, что власти Красноярского края направят 90 млн. руб. на развитие дополнительного образования в регионе.