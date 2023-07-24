Новосибирские и китайские ученые создали нанокапсулы для лечения рака

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с онкологической больницей при Медицинском университете Гуанчжоу (Китай) создали нейлоновые нанокапсулы для доставки лекарств к опухолям, сообщает издание «Наука в Сибири». Результаты исследования опубликованы в Magnetochemistry.

В основе одних капсул — магнитные наночастицы, что позволяет использовать их в МРТ-диагностике и лечении с помощью локальной гипотермии. Другие полые, и это дает возможность вмещать больше препарата и воздействовать на онкологические новообразования наименее токсично.

«В этом исследовании для работы с наночастицами мы использовали полимер нейлон-6 (он же капрон) — это тот самый материал, который применяется при изготовлении колготок. Он полностью биосовместим, биоразлагаем, нетоксичен и уже применяется в биомедицинских целях, например из него делают хирургические нити. Оказалось, если на наночастицу нанести капроновое покрытие, то, во-первых, можно стабилизировать поверхность. Во-вторых, нейлон-6 формирует трехмерную пористую матрицу. За счет того, что в этом полимере есть несколько хорошо реакционноспособных функциональных групп, к нему можно что-то химически присоединить», — рассказывает заведующая лабораторией биомедицинской химии ИХБФМ СО РАН кандидат химических наук Елена Дмитриенко.

Магнитные наночастицы считаются перспективным направлением для лечения глиом. У них есть два важных преимущества. Во-первых, они управляются внешним магнитным полем, во-вторых, под воздействием переменного магнитного поля разогреваются и вызывают локальный перегрев, с помощью которого можно добиться гибели опухоли.

Однако сами по себе в чистом виде частицы нестабильны и достаточно быстро самопроизвольно переходят в Fe2O3. Это соединение теряет часть магнитных свойств и приобретает токсичность.

Также недостаток магнитных наночастиц в том, что в водной среде они способны сильно агрегировать, то есть слипаться между собой. В итоге исходные наночастицы размером 10—20 нанометров превращаются в агрегаты величиной 100—150, а то и 500 нанометров. Из-за этого становится невозможным их внутривенное введение.

«Мы планируем собрать основу, и когда уже будет показано, что и носитель, и лекарственный препарат, и адресная составляющая представлены в одном наборе, который стабилен и нетоксичен, можно будет начинать исследования in vivo», — отмечает Елена Дмитриенко

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