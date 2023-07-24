В Новосибирске начались работы по благоустройству сквера «Радуга» за 40 млн рублей

В Ленинском районе Новосибирска с 22 июля ведутся работы по благоустройству сквера «Радуга», который расположен на Троллейном жилмассиве вдоль улицы Киевской от пересечения с улицей Новосибирской.

Территория, именуемая на городском плане сквером «Радуга», включает в себя детское игровое пространство вдоль улицы Новосибирской и примыкающий к нему заброшенный участок вдоль домов №18 и №20 по улице Киевской, покрытый густыми зарослями кустов. Протянувшаяся на несколько сот метров бесхозная территория на протяжении многих лет была местом притяжения маргинальных компаний, а также использовалась местными жителями для выгула собак.

В настоящее время проводится этап работ по выборочной вырубке зарослей на месте будущего парка — поросль и растительный мусор, который подлежит сносу, удаляется, деревья, представляющие ценность, подвергаются санитарной и формировочной обрезке, пересадке.

В дальнейшем, как сообщается на сайте мэрии Новосибирска, в сквере «Радуга» займутся устройством дорожно-тропиночной сети и освещения, установкой лавочек, урн, организацией детской и спортивной площадок, озеленением. Также авторы проекта благоустройства, дизайнеры центра развития городской среды Томской области, предложили раскрасить канализационные люки в яркие цвета, тем самым поддержав название сквера. Площадь благоустраиваемой территории составляет 1,3 га, работы планируется завершить к осени 2023 года.

Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, договор на выполнение работ по благоустройству сквера «Радуга» в Ленинском районе Новосибирска заключен между Муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Горзеленхоз» и ООО «Феникс» 24 июля 2023 года на сумму 40 542 398,96 рублей при начальной цене 41 159 795,90 рублей. Срок исполнения: 31 декабря 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что в Новосибирске приступили к реализации 1-го этапа благоустроительных работ в сквере по улице Учительской в Калининском районе.