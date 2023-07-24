Губернатор Андрей Травников обозначил беспилотную авиацию приоритетом развития Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области обозначил беспилотную авиацию в качестве приоритета развития региона. В Новосибирской области 28 июля стартует проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023». Он станет катализатором развития беспилотной авиации в Новосибирской области, в том числе, в сфере детского технического творчества. Перспективы масштабной отрасли беспилотных авиационных систем – главная тема «Архипелага».

«На одну отрасль обращу особое внимание: «Архипелаг» очень насыщенный, фактически три трека – авиационные системы, биотехнологии, социальные проекты. Основной трек – это беспилотные авиационные системы. Неправильно относиться к этой теме как к модной и кратковременной, мы все осознаем, что развитие беспилотников – это тренд на ближайшее десятилетие. И в этом тренде Новосибирская область должна занять лидирующие позиции, потенциал для этого у нас есть.

Я не один раз отмечал, что Новосибирская область, Новосибирск, Обь, Бердск, и не только эти города, удивительно авиационный регион: авиацией здесь пронизаны практически все отрасли деятельности. Новосибирская область еще и серьезный научно-образовательный регион, мы можем себе позволить подойти умно, и вкладываться в долгосрочную перспективу. Я имею в виду подготовку кадров. Образовательному и молодежному блоку необходимо максимально активно включиться в работу «Архипелага-2023», и пусть это событие даст нам дополнительный толчок по развитию различных видов технического творчества, связанных с беспилотниками, в том числе авиационными. Наши школьники, подростки, молодежь должны максимально поучаствовать в «Архипелаге-2023». Отдельное поручение по итогам «Архипелага» – дополнительная программа по развитию технических видов творчества», – подчеркнул глава региона.

О проведении проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023» на территории Новосибирской области главе региона доложила заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

Новосибирская область готова к проведению «Архипелага-2023». Мероприятие состоится 28 июля – 7 августа, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, платформа «Национальная технологическая инициатива», Фонд поддержки НТИ, Университет НТИ, Правительство Новосибирской области. Три основных трека интенсива – «Архитектура неба», «Человек +» и «Качество жизни», всего в программе мероприятия более 200 событий.

Самым насыщенным является трек «Архитектура неба», включающий профессиональный форум беспилотной авиации, масштабное соревнование дронов, акселераторную программу, промышленный дизайн беспилотной авиации, проработку проектов создания научно-производственных центров, технологические лаборатории. Основными площадками интенсива станут НГУ, НГТУ, наукоград Кольцово. В «Архипелаге-2023» примут участие более 2,5 тысяч человек.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Андрей Травников обозначил приоритеты в городском хозяйстве Новосибирска.