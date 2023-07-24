Аварии и происшествия в местах складирования нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов могут нанести серьезный вред окружающей среде и людям. Один из способов справиться с возможными последствиями — страхование рисков при эксплуатации складов ГСМ. Пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь» рассказала о том, как в компании работают с этим направлением.

Загрязнение почвы, вод, гибель растений и животных — лишь часть серьезных последствий разлива ГСМ, на ликвидацию которых могут уйти годы и большое количество средств. Как стало известно, «Кузбассразрезуголь» в рамках реализации корпоративной программы устойчивого развития оформил добровольное страхование экологической ответственности за нанесение возможного вреда окружающей среде в случае возникновения внештатных ситуаций на складах горюче-смазочных материалов. В договор страхования вошли все 11 складов ГСМ, которые находятся на предприятиях компании.

Страхование экологической ответственности при эксплуатации складов горюче-смазочных материалов компенсирует ущерб окружающей среде, который может возникнуть в случае повреждения оборудования и возможных технический неисправностей, аварий при транспортировке топлива, а также из-за ошибок сотрудников, которые могут привести к загрязнению экологии.

««Кузбассразрезуголь», как ответственный природопользователь, в полной мере осознает все возможные риски, которые могут быть связаны с эксплуатацией инфраструктуры всех опасных производственных объектов компании. Поэтому мы идем по пути добровольного экологического страхования, что позволяет нам соблюсти основные приоритеты в области ESG и устойчивого развития – это экологическая ответственность и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Также это и элемент социальной ответственности перед регионом присутствия и его жителями», — приводит пресс-служба слова директора по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Захара Сапурина.