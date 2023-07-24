В этом году в Новосибирске реализуется масштабная концессия по тепловым сетям, значительная часть которых давно изношена и находится в ветхом состоянии. Только за лето, согласно концессионному соглашению, планируется заменить и реконструировать более 19 км трубопровода. Как ведется эта работа, проконтролировали депутаты горсовета Новосибирска.

Этим летом масштаб ремонтируемых теплосетей в Новосибирске можно увидеть невооруженным глазом. Временные отключения воды и раскопки грунта, конечно, доставляют неудобства горожанам, однако многие готовы потерпеть — в некоторых районах трубы прокладывались еще в середине прошлого века и требуют срочной замены.

Напомним, что для скорейшего решения проблемы с ветхими теплосетями власти города в феврале 2023 года заключили концессионное соглашение с Сибирской генерирующей компанией (СГК) на сумму 4,9 млрд рублей. Концессия позволит энергокомпании не только эксплуатировать и поддерживать муниципальные тепловые сети и котельные, но и вкладываться в их развитие.

Одной из территорий реализации концессии стал Затулинский жилмассив Новосибирска. Здесь на ул. Петухова специалисты СГК проводят полную замену теплосетей. 19 июля местные депутаты горсовета проконтролировали ход работ и обсудили с энергетиками будущее благоустройство на месте раскопок.

«В мае на сессии Совета депутатов было принято решение о контроле работ, которые будут проводиться в 2023 году СГК. Тема горячая, актуальная. Для нас важно проконтролировать сроки, чтобы не уйти с ремонтами в зиму, — отметил спикер Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Дмитрий Асанцев. — Кроме того, смотрим, насколько люди обеспечены временными сетями, чтобы была горячая вода в квартирах. Интересует жителей и то, в каком состоянии будет территория, на которой проводятся раскопки, будет ли восстановлен асфальт, а также детские игровые и спортивные площадки во дворах».

По информации СГК, в Кировском районе, как и в других районах города, используют новые технологии реконструкции теплосетей, в том числе — изоляцию труб пенополиуретаном. В зоне подключения к сетям на ул. Петухова 11 многоквартирных жилых домов и два детских сада. В настоящее время здесь вскрыта практически вся сеть, ведется демонтаж ветхих труб.

Примечательно, что за последние пять лет на этой территории было зафиксировано значительное число аварий — более 50. Трубы, уложенные еще в 1956 году, давно обветшали. Но даже те, что ремонтировались в 2010 году, уже имеют проблемы из-за ржавчины и коррозии. Именно поэтому и было принято решение провести полную замену теплосетей на указанном участке.

«Особенность объекта — большой километраж. Это самый длинный участок из всех на сегодня. Всего по каналу меняем 890 метров сети в пятитрубном исполнении. То есть порядка 4,5 км трубопровода надо поменять, — рассказал подробности директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов. — От этого участка зависит качество теплоснабжения для 2300 потребителей. Применяем здесь комплексный подход — замену сетей не отдельными участками, а от тепловой камеры до камеры».

По словам топ-менеджера, новые технологии применяются не только в материале трубопроводов, но и в конструкции каналов. В частности, на территории детсада будет построен железобетонный монолитный канал.

«По территориям детсадов нельзя прокладывать трубы в обычных каналах — там только монолитные. Заливаем бетоном, чтобы они максимально обеспечивали надежность и безопасность для детей. Также сети идут транзитом через жилые дома, где мы не можем применять полиуретановую изоляцию в подвалах из-за ее горючести. Используем здесь оцинкованные и стальные трубы для горячей и холодной воды. То есть применяем в микрорайоне полный объем технологий», — объяснил Игорь Лузанов.

Отдельный вопрос вызывает размещение над трубопроводом детских городков. Пока все горки и песочницы убрали с мест раскопок, но по окончании работ специалистам придется решать, где их ставить с учетом новых стандартов.

«Договорились с представителями СГК, что отдельно обсудим этот вопрос. Потому что по новым требованиям детские площадки нельзя размещать над теплосетями. Будем искать компромисс», — подчеркнул председатель комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (депутатское объединение «Единая Россия») Игорь Кудин.

Он выразил надежду, что после замены трубопровода в микрорайоне граждане останутся довольны как качеством тепло- и водоснабжения, так и восстановленным благоустройством. Тем более что благоустроительные работы входят в концессию и обязательства, которые взяла на себя СГК.

Сами жители готовы потерпеть временные неудобства, связанные с раскопками грунта, ради новых теплосетей, которые не будут доставлять им хлопот.

«Если надо — значит надо. Потому что дома старые — все износилось. Потерпим. Вода у нас есть — и горячая, и холодная. Один день только не было, когда раскапывали сети рядом с детским садом. Но нам быстро сделали «времянку», пустили ее за домом — и все», — рассказала «Континенту Сибирь» жительница дома по адресу: ул. Петухова, 94.

Гарантия на новые трубы теплосети составит 30 лет, хотя, как утверждают в СГК, они вполне могут прослужить и до 50 лет. Более того, срок службы теплосетей с подобными технологиями в некоторых странах закладывается на 100 лет. Конечно, в компании делают оговорку, что длительность срока службы труб зависит и от самой заводской трубы, и от качества ее монтажа. Трубы, используемые сейчас СГК, произведены в России и поставляются с завода в Подмосковье.

Общая сумма затрат на работы по ул. Петухова составила 215 млн рублей. На участке работает подрядная организация ООО «ДСК», которая обязуется закончить реконструкцию теплосетей до 15 сентября этого года — всего за три месяца работ в плотном графике.

В настоящее время в городе уже прорабатывают программу обновления теплосетей на следующий год. Предполагается дальнейшее увеличения объемов по перекладке трубопровода. В Совете депутатов города Новосибирска подчеркивают, что продолжат контролировать не только качество реконструкции теплосетей, но и восстановление благоустройства — как минимум до того состояния, которое оно имело до начала раскопок.