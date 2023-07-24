В Казани подвели итоги нацпроекта «Производительность труда»: в числе победителей — новосибирское предприятие

В Казани состоялся федеральный форум «Производительность 360». На нём подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» за прошлый год и наградили самые результативные компании: в числе победителей предприятие из Новосибирской области «Болотнинская гофротара».

«Если говорить в целом про реализацию нацпроекта, мы видим, что у предприятий,

участвующих в нацпроекте, с опережением растёт производительность труда, фонд

оплаты труда. Стимулируем развитие производств, наращиваем темпы

импортозамещения. Те мероприятия, которые реализует ФЦК, РЦК, они дают очень

понятные результаты и достаточно быстро помогают перестроить процессы», – отметил

на пленарном заседании заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов.

На форуме наградили самые результативные предприятия, а также выбрали победителя в номинации «Лучшее предложение по улучшению». Им стала «Болотнинская гофротара» – один из ведущих производителей гофрокартона и гофроупаковки в СФО. Награду получила заместитель директора по качеству Полина Фесикова.

Автором предложения по улучшению стал автоматчик линии Евгений Куликов. Он

предложил использовать транспортер (ленточный конвейер) для подачи поддонов на

участок укладки готовой продукции. Это позволило полностью устранить остановки для восполнения запасов поддонов, что помогло высвободить 75 минут в смену у сотрудника и сократить время переналадки оборудования в два раза.

«Всё это увеличило производительность линии переработки на 10% в год, а также

облегчило физический труд автоматчика», – говорит директор предприятия Алексей Томилов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что кудряшовский мясокомбинат становится участником нацпроекта «Производительность труда».