17-летний долгострой главного учебного корпуса ОмГУ введут в эксплуатацию в начале 2024 года

Главный учебный корпус Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского должен открыться в 1 квартале 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко.

«Объект-долгострой. Сейчас нужно взяться за работу: завершить строительно-монтажные работы по инженерным сетям, отделочные работы и закупить недостающее оборудование», — пояснил врио главы Омской области.

По его словам помощь университету с целью ввода в эксплуатацию главного корпуса также будет оказывать министерство науки и высшего образования РФ.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что кампус НГУ получит более 500 млн рублей дополнительного финансирования.