Премьер-министр России совершит рабочую поездку в СФО и ДФО

24–27 июля премьер-министр Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, информирует пресс-служба правительства России.

24 июля во Владивостоке председатель правительства выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и встретится с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

25 июля Михаил Мишустин посетит локомотивовагоноремонтный и авиационный заводы в Улан-Удэ.

26 июля в Горно-Алтайске Председатель Правительства проведёт совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России.

27 июля в Норильске Михаил Мишустин посетит Надеждинский металлургический завод им. Б.И.Колесникова и физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка».

В рамках рабочей поездки он также встретится с главами регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

В составе правительственной делегации – заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр экономического развития Максим Решетников, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

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