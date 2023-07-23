В Новосибирске возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии города

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами мэрии города Новосибирска. Речь идет о разрушающемся доме довоенной постройки по улице Ногина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области.

«В сюжете одного из региональных каналов сообщалось о том, что в городе Новосибирске разрушается дом довоенной постройки. В частности, приведены сведения жителей о том, что в доме по улице Ногина отсутствуют коммуникации, дыры в потолке, сгнившие перекрытия. В следствие ненадлежащей работы должностных лиц мэрии города дом признан непригодным для проживания и подлежащим сносу лишь в 2019 году и до настоящего времени мер к расселению жильцов не принято», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что в рамках расследования уголовного дела следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку должностным лицам, на предмет халатности.

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