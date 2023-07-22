Победившее в конкурсе на строительство двух мусорных комплексов под Новосибирском МУП «Спецавтохозяйство» инвестирует в их постройку суммарно немногим менее 7 млрд. рублей. Об этом со ссылкой на министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова сообщает ТАСС.

Региональный оператор обращения с ТКО, МУП «Спецавтохозяйство» (МУП САХ) потратит на возведение двух мусороперерабатывающих комплексов у сёл Верх-Тула и Раздольное по 3 с лишним миллиарда рублей, сообщает агентство. На создание комплексов выделено 24 и 21 месяц соответственно.

Проектная документация по объектам должна быть подготовлена, ориентировочно, в течение 12 месяцев с даты заключения концессии. В течение этого срока объекты также должны получить положительное заключение экологической экспертизы. Общая сумма запланированных МУП САХ инвестиций составит 6,7 млрд. рублей.

Конкурс на право заключении концессии по постройке упомянутых комплексов был организован осенью прошлого года. В январе 2023 ФАС приостановила его из-за жалобы одного из потенциальных участников, чья заявка не была принята к рассмотрению. По итогам торгов, подведенным в апреле и июне этого года, предложения «Спецавтохозяйства» по обоим объектам были признаны более выгодными, нежели то, что предлагал второй участник аукциона — ООО «Орбита».

Ранее мы рассказывали, что комиссия отказала в допуске обоим предприятиям, претендовавшим на участие в конкурсе на строительства мусорного полигона в Куйбышевском районе.