Сергей Сокол, депутат Госдумы и кандидат на пост губернатора Хакасии минувшей ночью попал в больницу и был прооперирован. Информацию об этом парламентарий разместил в своем ТГ-канале.

Сегодня утром Сокол написал в своем канале, что запланированные с его участием встречи 21 и 22 июля не состоятся. «Второй раз за сутки встретился с врачами — вчера почувствовал себя плохо, ночью состояние ухудшилось, поехал в больницу. Аппендицит, перитонит, операция. Большое спасибо и низкий поклон врачам Абаканской межрайонной клинической больницы — спасли», — написал Сергей Сокол.

Также парламентарий сообщил, что в больницу он приехал из дома с сыном, опровергая таким образом появившиеся ранее публикации о том, что его привезли на «скорой» из VIP-зала аэропорта. Свое сообщение депутат завершил пожеланием «Всем хорошего дня! Не болейте».

Сергей Сокол — депутат Государственной думы РФ с 2020 года, бывший вице-губернатор Красноярского края и Иркутской области, а также экс-председатель заксобрания Приангарья. Весной этого года президент РФ наградил его орденом Мужества после возвращения из зоны СВО. Является одним из 6 зарегистрированных кандидатов на грядущие выборы губернатора Хакасии.

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