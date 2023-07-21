Сотрудники новосибирского управления следственного комитета провели проверку на складе с топливом в Кировском районе города, где ранее случился пожар. Информация об этом появилась в ТГ-канале СУ СК по Новосибирской области.

Пожар на улице Петухова произошел сегодня около 13:30. По информации МЧС, горело металлическое здание, в котором находились цистерны с дизелем. Огнеборцы смогли локализовать возгорание за полчаса, применив пенную атаку. В огне пострадало два человека.

Как сообщает пресс-служба СК, «на место происшествия незамедлительно выехали руководитель и следователи следственного отдела по Кировскому району города Новосибирск, следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СК России по Новосибирской области». Представители ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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