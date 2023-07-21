Как стало известно в пятницу 21 июля, суд в Кузбассе вынес решение о приостановке работы на одном из угольных разрезов региона из-за грубого нарушения требования промышленной безопасности. Информацию об этом разместил пресс-центр судов и УСД в Кемеровской области.

Постановление о признании ООО «Сибэнергоуголь» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса РФ об АП было вынесено в Новокузнецком райсуде 20.07.2023. В качестве наказания предприятию назначено приостановить работы по угледобыче. Это уже второй случай применения подобной меры к данной компании — и основанием для него стала проверка устранения нарушений, выявленных в предыдущий раз.

В ходе проверки было установлено, что «нарушения, представляющие непосредственную угрозу жизни», а конкретно то, что работы по добыче угля в опасной зоне велись не в соответствии с проектной документацией, компания не устранила. Таким образом, ранее вынесенное Новокузнецким районным судом решение об устранении этих нарушений было проигнорировано.

Несмотря на смягчающее обстоятельство — защитник юрлица в ходе заседания полностью признал вину компании — суд постановил приостановить деятельность на разрезе на 90 суток. Судебное постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что потерпевшие по делу о «Зимней вишне» обжалуют приговор экс-главе МЧС Кузбасса в суде.