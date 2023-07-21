Потерпевшие по делу о «Зимней вишне» обжалуют приговор экс-главе МЧС Кузбасса в суде

Потерпевшие по делу о пожаре в «Зимней вишне» сочли приговор экс-главе управления МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову и бывшему главному госинспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву слишком мягким и подали в суд апелляционные жалобы, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

«В Центральный районный суд Кемерово поступили апелляционные жалобы потерпевших на приговор суда от 27 июня 2023 года в отношении А. С. Мамонтова и Г. Н. Терентьева, в которых высказано мнение о чрезмерно мягком назначенном наказании, а также необоснованном занижении исковых требований о компенсации морального вреда. Также право на обжалование реализовано защитниками подсудимых, в которых они просят приговор суда отменить, подзащитных оправдать», — сообщили ТАСС в пресс-центре.

Напомним, что экс-глава ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая смерть двух и более лиц») и по ч. 4 ст. 160 УК РФ («присвоение или растрата, совершенная группой лиц с использованием служебного положения»). Бывший главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 159 («мошенничество») и ч. 3 ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»).

Центральный райсуд Кемерова приговорил Мамонтова и Теретьева к 10,5 и 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима соответственно.

Фигурантам также назначен штраф в размере 900 тыс. и 120 тыс. рублей соответственно, помимо этого их обязали выплатить компенсации каждому из пострадавших в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

По версии следствия, обвиняемые не организовали проверку торгово-развлекательного центра, зная о наличии пожарных нарушений в здании. В результате в ТРЦ произошел пожар, который невозможно было потушить из-за неисправности оборудования.

Экс-руководителю регионального главка МЧС также вменяют фиктивное трудоустройство в ведомство трех сотрудников, которые по факту не выполняли своих служебных обязанностей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд в Новосибирске оставил в СИЗО фигурантов, обвиняемых в диверсиях.