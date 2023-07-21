21 июля стало известно о том, что в общем доступе появилась интерактивная карта дорожных работ по Новосибирской области. Инструмент размещен на сайте региональной геоинформационной системы, о его запуске сообщил пресс-центр правительства Новосибирской области.

Разработанный минтрансом и минцифры региона по поручению губернатора Андрея Травникова сервис, по заявлению пресс-центра, преследует цель максимальной открытости данных. «Каждый житель региона может открыть карту и посмотреть информацию о дороге, когда она была отремонтирована, какой подрядчик проводил работы и каков гарантийный срок», — говорится в сообщении.

Пользователям карты доступна система фильтров для поиска интересующего их участка дорожной сети по одному или нескольким параметрам из списка. По умолчанию на карте желтым цветом отображены дороги и улицы, на которых ремонт идет прямо сейчас, зеленая заливка помечает участки, которые недавно были отремонтированы, а синим выделены места запланированного в будущем ремонта.

Можно настроить вертикальное или горизонтальное разделение карты на 2 части, первая из которых содержит схематическое изображение местности и вышеупомянутые цветовые обозначения, а вторая может быть представлена одним из нескольких вариантов (Google maps, Яндекс Спутник, Open Street Map и другие). Передвигая разделительную линию пользователь может видеть, как схема ремонта дорог соответствует данным привычных ему картографических сервисов.

Изучить новую карту можно по ссылке.