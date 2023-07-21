«Магнит» и «Фермер-центр» начали размещать объекты в Новосибирске на одной площади

Новосибирская сеть «Фермер-Центр» и федеральная сеть «Магнит» будут совместно использовать площади на условиях аренды в здании на пересечении Красного проспекта и Кропоткина. Ранее франчайзи «Фермер-Центр» был поставлен перед необходимостью поиска новой локации в связи с заходом эту площадку «Магнита». Однако в итоге стороны договорились о сотрудничестве.

Как поясняют в «Фермер-Центре», пару месяцев назад одному из франчайзи компании арендодатель передал письмо, в соответствии с которым ему нужно было покинуть помещение через 10 дней в связи с размещением на этой площади другого арендатора. Речь идет о здании на пересечении Красного проспекта и Кропоткина, в котором «Фермер-Центр» работает уже третий год.

«Это было неожиданно и, на наш взгляд, незаконно, поэтому мы решили попробовать всё-таки отвоевать территорию, которая по договору принадлежала нашему франчайзи», ─ отметил владелец бренда «Фермер-центр», CEO компании «Фермер-Центр франчайзинг» Илья Сухарев.

Арендатору было направлено письмо с отказом. При этом, «Фермер-Центру» удалось узнать, что на площадку планирует заехать крупный федеральный ритейлер «Магнит». В итоге в компании написали в дирекцию «Магнита», которая занимается синергией с фермерскими магазинами. «Уважаемый «Магнит», вас заселяют ─ нас выселяют. Ваша машина идет как локомотив и сносит нас отсюда. Вы же помогаете фермерским хозяйствам и фермерским магазинам? Давайте что-то придумаем», ─ пересказывает содержание письма Илья Сухарев. По его словам, прошло еще несколько дней, и общими усилиями в переговорах арендодатель, «Магнит» и «Фермер-Центр» нашли решение, которое устроило всех участников процесса.

Площадь магазина «Фермер-Центр» была уменьшена (с сохранением цены за квадратный метр), и теперь магазин будет располагаться рядом с «Магнитом», который тоже заедет на эту территорию. Ремонт уже идет, магазины строятся. Между «Магнитом» и «Фермер-Центром» будет стеклянная перегородка. «Мы уверены, что это будет взаимовыгодное соседство, настоящая синергия. Очень рады, что ситуация разрешилась именно так. Будущее за продуктивным сотрудничеством, а каждое согласие достигается диалогом», ─ резюмировал Илья Сухарев.

Напомним, что ранее основанная в Новосибирске сеть «Фермер-Центр» вышла в Красноярск и Москву. В свою очередь осенью в Новосибирске ожидается открытие первых магазинов «Чижик» (группа X5) и «Жизньмарт».