Стало известно, что новосибирская прокуратура организовала проверку по поводу сегодняшнего происшествия с городским электротранспортом. Информация появилась в ТГ-канале надзорного ведомства.

21 июля на остановке общественного транспорта «Станиславский жилмассив» произошел инцидент с троллейбусом маршрута №24. Женщина с собакой-поводырем выходили из троллейбуса, в этот момент животное получило удар электрическим током и впоследствии скончалось.

Пресс-служба новосибирской мэрии опубликовала сообщение, в котором сказано, что «возможно, в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют». Также сообщается что с хозяйкой животного работают специалисты департамента соцполитики, ей будет выплачена компенсация.

Прокуратура в настоящее время устанавливает обстоятельства происшествия. Проводится проверка в отношении перевозчика на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров. Представители Пресс-служба мэрии, тем временем, заверила что троллейбус был исправен и проходил проверку перед выходом на линию.

Ранее новосибирский губернатор пообещал городу 120 новых троллейбусов в 2023 году.